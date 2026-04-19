Bal Balkans Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Milena Jeliazkova, chant, direction

Fikia Milovska, danseIvica Antev, danse

Vladimir Vladimirov, tambura

Jérôme Salomon, percussions

Carole Marque-Bouaret, clarinette, duduk, voix

Emmanuel Frin, gaïda, clarinette, saxophone

Des musiques de Bulgarie, Turquie, Macédoine du Nord, Bosnie, Grèce… sont mises à l’honneur dans ce bal animé par des musiciens professionnels et amateurs.

Le samedi 26 juin 2027

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-26T22:00:00+02:00

fin : 2027-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2027-06-26T19:00:00+02:00_2027-06-26T20:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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