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Bal Balkans Philharmonie de Paris Paris

Bal Balkans Philharmonie de Paris Paris

Bal Balkans Philharmonie de Paris Paris samedi 26 juin 2027.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 26 juin 2027

Fin : samedi 26 juin 2027

Distribution

Milena Jeliazkova, chant, direction
Fikia Milovska, danseIvica Antev, danse
Vladimir Vladimirov, tambura
Jérôme Salomon, percussions
Carole Marque-Bouaret, clarinette, duduk, voix
Emmanuel Frin, gaïda, clarinette, saxophone

Des musiques de Bulgarie, Turquie, Macédoine du Nord, Bosnie, Grèce… sont mises à l’honneur dans ce bal animé par des musiciens professionnels et amateurs.
Le samedi 26 juin 2027
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-26T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-26T19:00:00+02:00_2027-06-26T20:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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