Bal Balkans Philharmonie de Paris Paris
Bal Balkans Philharmonie de Paris Paris samedi 26 juin 2027.
Distribution
Milena Jeliazkova, chant, direction
Fikia Milovska, danseIvica Antev, danse
Vladimir Vladimirov, tambura
Jérôme Salomon, percussions
Carole Marque-Bouaret, clarinette, duduk, voix
Emmanuel Frin, gaïda, clarinette, saxophone
Des musiques de Bulgarie, Turquie, Macédoine du Nord, Bosnie, Grèce… sont mises à l’honneur dans ce bal animé par des musiciens professionnels et amateurs.
Le samedi 26 juin 2027
de 19h00 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-26T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2027-06-26T19:00:00+02:00_2027-06-26T20:30:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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