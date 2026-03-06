Bal de la libération Saint-Laurent-sur-Mer

Bal de la libération

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

2026-06-06

Bal de la libération organisé par l’Association Les Fleurs de la Résistance .

Avec le groupe de chanteuses MODERN VINTAGE DIVA (Chants des années 40 à nos jours) .

Restauration sur place sur RESERVATION . .

27 rue du Val Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 88 66 03 74 contact@lfdlr.fr

English : Bal de la libération

Liberation Ball organised by the Association Les Fleurs de la Résistance .

