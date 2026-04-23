Genouillac

Bal de la Sainte-Barbe

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Bal de la Sainte-Barbe

Samedi 12 Décembre

Salle des fêtes de GENOUILLAC

–> Amicale SP Genouillac .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal de la Sainte-Barbe

L’événement Bal de la Sainte-Barbe Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche