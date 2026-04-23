Bal de la Sainte-Barbe Genouillac
Bal de la Sainte-Barbe Genouillac samedi 12 décembre 2026.
Genouillac
Bal de la Sainte-Barbe
Salle des fêtes Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Bal de la Sainte-Barbe
Samedi 12 Décembre
Salle des fêtes de GENOUILLAC
–> Amicale SP Genouillac .
Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Bal de la Sainte-Barbe
L’événement Bal de la Sainte-Barbe Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche
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