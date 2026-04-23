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Bal de la Sainte-Barbe Genouillac

Bal de la Sainte-Barbe Genouillac

Bal de la Sainte-Barbe Genouillac samedi 12 décembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Tarif :

Genouillac

Bal de la Sainte-Barbe

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Bal de la Sainte-Barbe
Samedi 12 Décembre
Salle des fêtes de GENOUILLAC

–> Amicale SP Genouillac   .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Bal de la Sainte-Barbe

L’événement Bal de la Sainte-Barbe Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche

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