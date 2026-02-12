Repas + Thé dansant Genouillac
Repas + Thé dansant Genouillac dimanche 25 octobre 2026.
Repas + Thé dansant
Salle des Fêtes Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Repas + Thé Dansant avec Melody’s
Dimanche 25 Octobre
Repas 12h
Thé dansant 15h
Salle des Fêtes
avec repas 20€
Thé dansant seul 10€
–> Genouillac en fête .
Salle des Fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 67 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas + Thé dansant
L’événement Repas + Thé dansant Genouillac a été mis à jour le 2026-02-09 par Portes de la Creuse en Marche