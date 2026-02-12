Vide-Grenier

Terrain omnisport Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide-Grenier

Dimanche 14 Juin

7h à 18h

Terrain omnisports de Genouillac Route des Mousseaux

1€ le mètre linéaire

Restauration buvette

05.55.80.67.80

–> Genouillac en Fête .

Terrain omnisport Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 67 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-02-09 par Portes de la Creuse en Marche