Vide-Grenier Genouillac dimanche 14 juin 2026.

Terrain omnisport Genouillac Creuse

Tarif : – –

Dimanche 14 Juin
7h à 18h
Terrain omnisports de Genouillac Route des Mousseaux
1€ le mètre linéaire
Restauration buvette
05.55.80.67.80

Terrain omnisport Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 67 80 

