Vide-Grenier Genouillac
Vide-Grenier Genouillac dimanche 14 juin 2026.
Vide-Grenier
Terrain omnisport Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vide-Grenier
Dimanche 14 Juin
7h à 18h
Terrain omnisports de Genouillac Route des Mousseaux
1€ le mètre linéaire
Restauration buvette
05.55.80.67.80
–> Genouillac en Fête .
Terrain omnisport Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 67 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-02-09 par Portes de la Creuse en Marche