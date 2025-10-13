Spectacle »ohé matelot » Louloucrèche Genouillac
Spectacle »ohé matelot » Louloucrèche Genouillac jeudi 2 juillet 2026.
Genouillac
Spectacle »ohé matelot »
Louloucrèche 4 Rue de la fontaine Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:45:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Spectacle »Ohé matelot »
Jeudi 2 Juillet
18h45
Derrière la Louloucrèche
RENSEIGNEMENTS
05.87.56.01.27
enfance@portesdelacreuseenmarche.fr
–> Pôle petite enfance La Compagnie la petite mélodie .
Louloucrèche 4 Rue de la fontaine Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27 enfance@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Spectacle »ohé matelot »
L’événement Spectacle »ohé matelot » Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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