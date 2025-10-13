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Spectacle  »ohé matelot » Louloucrèche Genouillac

Spectacle  »ohé matelot » Louloucrèche Genouillac

Spectacle  »ohé matelot » Louloucrèche Genouillac jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Louloucrèche

Adresse : 4 Rue de la fontaine

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Genouillac

Spectacle  »ohé matelot »

Louloucrèche 4 Rue de la fontaine Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:45:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Spectacle  »Ohé matelot »
Jeudi 2 Juillet
18h45
Derrière la Louloucrèche

RENSEIGNEMENTS
05.87.56.01.27
enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Pôle petite enfance La Compagnie la petite mélodie   .

Louloucrèche 4 Rue de la fontaine Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27  enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Spectacle  »ohé matelot »

L’événement Spectacle  »ohé matelot » Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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