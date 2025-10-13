Genouillac

Spectacle »ohé matelot »

Louloucrèche 4 Rue de la fontaine Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:45:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Spectacle »Ohé matelot »

Jeudi 2 Juillet

18h45

Derrière la Louloucrèche

RENSEIGNEMENTS

05.87.56.01.27

enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Pôle petite enfance La Compagnie la petite mélodie .

Louloucrèche 4 Rue de la fontaine Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27 enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Spectacle »ohé matelot »

L’événement Spectacle »ohé matelot » Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche