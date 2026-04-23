Vide-Grenier Genouillac
Vide-Grenier Genouillac samedi 22 août 2026.
Genouillac
Vide-Grenier
Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Vide-Grenier
Samedi 22 Août
Repas midi et soir
Concours de pétanque
Bal
Feu d’artifice
–> Creuse Avenir .
Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche
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