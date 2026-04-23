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Vide-Grenier Genouillac

Vide-Grenier Genouillac

Vide-Grenier Genouillac samedi 22 août 2026.

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Genouillac

Vide-Grenier

Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Vide-Grenier
Samedi 22 Août
Repas midi et soir
Concours de pétanque
Bal
Feu d’artifice

–> Creuse Avenir   .

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche

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