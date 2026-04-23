Genouillac

Vide-Grenier

Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vide-Grenier

Samedi 22 Août

Repas midi et soir

Concours de pétanque

Bal

Feu d’artifice

–> Creuse Avenir .

Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche