Genouillac

Spectacle avec la compagnie fée d’hiver

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03 18:00:00

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Spectacle

Jeudi 3 décembre

18h

Salle des fêtes de Genouillac

RENSEIGNEMENTS

05.87.56.01.27

enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Pôle petite enfance La Compagnie la Fée d’hiver .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27 enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Spectacle avec la compagnie fée d’hiver

L’événement Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche