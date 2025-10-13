Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac
Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac jeudi 3 décembre 2026.
Genouillac
Spectacle avec la compagnie fée d’hiver
Salle des fêtes Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 18:00:00
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Spectacle
Jeudi 3 décembre
18h
Salle des fêtes de Genouillac
RENSEIGNEMENTS
05.87.56.01.27
enfance@portesdelacreuseenmarche.fr
–> Pôle petite enfance La Compagnie la Fée d’hiver .
Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27 enfance@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Spectacle avec la compagnie fée d’hiver
L’événement Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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