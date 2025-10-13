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Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac

Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac

Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac jeudi 3 décembre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : jeudi 3 décembre 2026

Fin : jeudi 3 décembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Genouillac

Spectacle avec la compagnie fée d’hiver

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 18:00:00
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Spectacle
Jeudi 3 décembre
18h
Salle des fêtes de Genouillac
RENSEIGNEMENTS
05.87.56.01.27
enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Pôle petite enfance La Compagnie la Fée d’hiver   .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 27  enfance@portesdelacreuseenmarche.fr

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English : Spectacle avec la compagnie fée d’hiver

L’événement Spectacle avec la compagnie fée d’hiver Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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