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Cuisse de bœuf à la broche Genouillac

Cuisse de bœuf à la broche Genouillac

Cuisse de bœuf à la broche Genouillac samedi 6 juin 2026.

Adresse : Terrain omnisports

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 13 13 Tarif réduit

Genouillac

Cuisse de bœuf à la broche

Terrain omnisports Genouillac Creuse

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Cuisse de bœuf à la broche
Samedi 6 Juin
19h00
Feu de Saint-Jean
Bal dansant animé par DJ MicMusic
Terrain omnisport de Genouillac
13€ 12 ans
20€ Adultes (une boisson offerte)

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
07.50.75.87.10

–> Amicale des SP Genouillac et la Boucherie  »La Genouillacoise »   .

Terrain omnisports Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 87 10 

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English : Cuisse de bœuf à la broche

L’événement Cuisse de bœuf à la broche Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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