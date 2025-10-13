Genouillac

Cuisse de bœuf à la broche

Terrain omnisports Genouillac Creuse

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cuisse de bœuf à la broche

Samedi 6 Juin

19h00

Feu de Saint-Jean

Bal dansant animé par DJ MicMusic

Terrain omnisport de Genouillac

13€ 12 ans

20€ Adultes (une boisson offerte)

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

07.50.75.87.10

–> Amicale des SP Genouillac et la Boucherie »La Genouillacoise » .

Terrain omnisports Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 87 10

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English : Cuisse de bœuf à la broche

L’événement Cuisse de bœuf à la broche Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche