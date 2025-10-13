Cuisse de bœuf à la broche Genouillac
Cuisse de bœuf à la broche Genouillac samedi 6 juin 2026.
Genouillac
Cuisse de bœuf à la broche
Terrain omnisports Genouillac Creuse
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cuisse de bœuf à la broche
Samedi 6 Juin
19h00
Feu de Saint-Jean
Bal dansant animé par DJ MicMusic
Terrain omnisport de Genouillac
13€ 12 ans
20€ Adultes (une boisson offerte)
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
07.50.75.87.10
–> Amicale des SP Genouillac et la Boucherie »La Genouillacoise » .
Terrain omnisports Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 75 87 10
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English : Cuisse de bœuf à la broche
L’événement Cuisse de bœuf à la broche Genouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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