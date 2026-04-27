Permanence France Renov’ CCPCM Genouillac

Genouillac

Permanence France Renov’

CCPCM 1 Rue des Violettes Genouillac Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 13:30:00

fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-28 2026-08-25 2026-09-22 2026-11-03 2026-12-01

Un projet de rénovation énergétique …

Permanence France Renov’

De 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h

Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, 1 Rue Des Violettes 23350 GENOUILLAC

Prenez rendez-vous ecfr@creuse.fr ou au 05 87 80 90 30

–> Creuse habitat .

CCPCM 1 Rue des Violettes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 30 ecfr@creuse.fr

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English : Permanence France Renov’

L’événement Permanence France Renov’ Genouillac a été mis à jour le 2026-04-27 par Portes de la Creuse en Marche