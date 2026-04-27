Permanence France Renov’ CCPCM Genouillac
Permanence France Renov’ CCPCM Genouillac jeudi 25 juin 2026.
Genouillac
Permanence France Renov’
CCPCM 1 Rue des Violettes Genouillac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 13:30:00
fin : 2026-09-22 17:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-28 2026-08-25 2026-09-22 2026-11-03 2026-12-01
Un projet de rénovation énergétique …
Permanence France Renov’
De 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h
Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, 1 Rue Des Violettes 23350 GENOUILLAC
Prenez rendez-vous ecfr@creuse.fr ou au 05 87 80 90 30
–> Creuse habitat .
CCPCM 1 Rue des Violettes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 30 ecfr@creuse.fr
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English : Permanence France Renov’
L’événement Permanence France Renov’ Genouillac a été mis à jour le 2026-04-27 par Portes de la Creuse en Marche
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