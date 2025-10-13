Ufo-Baby Genouillac
Ufo-Baby Genouillac mardi 24 février 2026.
Ufo-Baby
Salle des fêtes Genouillac Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-02-24 2026-06-03 2026-06-30
Ufo-Baby Parcours de motricité
10h à 11h
Salle des fêtes de Genouillac
RENSEIGNEMENTS
06.68.73.30.35
rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
–> Louloubus et Ufolep .
Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
English : Ufo-Baby
German : Ufo-Baby
Italiano :
Espanol : Ufo-Baby
L’événement Ufo-Baby Genouillac a été mis à jour le 2025-10-23 par Portes de la Creuse en Marche