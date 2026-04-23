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Feu de Saint-Jean Genouillac

Feu de Saint-Jean Genouillac

Feu de Saint-Jean Genouillac samedi 6 juin 2026.

Adresse : Terrain omnisports

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Genouillac

Feu de Saint-Jean

Terrain omnisports Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Feu de Saint Jean avec repas
Samedi 6 juin
Terrain omnisports

–> Amicale des Sapeurs-Pompiers et la Genouillacoise   .

Terrain omnisports Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Feu de Saint-Jean

L’événement Feu de Saint-Jean Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche

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