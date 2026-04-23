Feu de Saint-Jean Genouillac
Feu de Saint-Jean Genouillac samedi 6 juin 2026.
Genouillac
Feu de Saint-Jean
Terrain omnisports Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Feu de Saint Jean avec repas
Samedi 6 juin
Terrain omnisports
–> Amicale des Sapeurs-Pompiers et la Genouillacoise .
Terrain omnisports Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Feu de Saint-Jean
L’événement Feu de Saint-Jean Genouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par Portes de la Creuse en Marche
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