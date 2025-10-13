Vide Grenier Terrain Omnisport Genouillac
Vide Grenier Terrain Omnisport Genouillac dimanche 14 juin 2026.
Genouillac
Vide Grenier
Terrain Omnisport Route des Mousseaux Genouillac Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-Grenier
Exposants vide grenier sans réservation à raison de 1€ le mètre linéaire
Entrée visiteur avec parking gratuit
Artisans Pain à l’ancienne, Fromages, Terrines, saucissons, produits exotiques
Château gonflable et pêche aux canards
Marchande glace à l’italienne
Restauration Buvette
Dimanche 14 Juin
7h à 18h
Terrain omnisports de Genouillac Route des Mousseaux
1€ le mètre linéaire
Restauration buvette
05.55.80.67.80
–> Genouillac en Fête .
Terrain Omnisport Route des Mousseaux Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 02 55 mlblandine4@gmail.com
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Portes de la Creuse en Marche
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