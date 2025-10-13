Vide Grenier Terrain Omnisport Genouillac

Genouillac

Vide Grenier

Terrain Omnisport Route des Mousseaux Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide-Grenier

Exposants vide grenier sans réservation à raison de 1€ le mètre linéaire

Entrée visiteur avec parking gratuit

Artisans Pain à l’ancienne, Fromages, Terrines, saucissons, produits exotiques

Château gonflable et pêche aux canards

Marchande glace à l’italienne

Restauration Buvette

Dimanche 14 Juin

7h à 18h

Terrain omnisports de Genouillac Route des Mousseaux

1€ le mètre linéaire

Restauration buvette

05.55.80.67.80

–> Genouillac en Fête .

Terrain Omnisport Route des Mousseaux Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 02 55 mlblandine4@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Portes de la Creuse en Marche