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Vide Grenier Terrain Omnisport Genouillac

Vide Grenier Terrain Omnisport Genouillac

Vide Grenier Terrain Omnisport Genouillac dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Terrain Omnisport

Adresse : Route des Mousseaux

Ville : 23350 Genouillac

Département : Creuse

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Genouillac

Vide Grenier

Terrain Omnisport Route des Mousseaux Genouillac Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide-Grenier
Exposants vide grenier sans réservation à raison de 1€ le mètre linéaire
Entrée visiteur avec parking gratuit
Artisans Pain à l’ancienne, Fromages, Terrines, saucissons, produits exotiques
Château gonflable et pêche aux canards
Marchande glace à l’italienne
Restauration Buvette
Dimanche 14 Juin
7h à 18h
Terrain omnisports de Genouillac Route des Mousseaux
1€ le mètre linéaire
Restauration buvette
05.55.80.67.80

–> Genouillac en Fête   .

Terrain Omnisport Route des Mousseaux Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 83 02 55  mlblandine4@gmail.com

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Genouillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Portes de la Creuse en Marche

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