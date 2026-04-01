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bal de printemps salle des fêtes de grillon Grillon

bal de printemps salle des fêtes de grillon Grillon dimanche 26 avril 2026.

Lieu : salle des fêtes de grillon

Adresse : route de grignan salle des fetes 84600 grillon

Ville : 84600 Grillon

Département : Vaucluse

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10

Grillon

bal de printemps

salle des fêtes de grillon route de grignan salle des fetes 84600 grillon Grillon Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

bal folk avec des clochettes dans les pieds et fabio colussi
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salle des fêtes de grillon route de grignan salle des fetes 84600 grillon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11  mj.f@laposte.net

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English :

folk dance with bells on your feet and fabio colussi

L’événement bal de printemps Grillon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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