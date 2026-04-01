bal de printemps salle des fêtes de grillon Grillon

Grillon

bal de printemps

salle des fêtes de grillon route de grignan salle des fetes 84600 grillon Grillon Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

bal folk avec des clochettes dans les pieds et fabio colussi

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salle des fêtes de grillon route de grignan salle des fetes 84600 grillon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 84 58 11 mj.f@laposte.net

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English :

folk dance with bells on your feet and fabio colussi

L’événement bal de printemps Grillon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes