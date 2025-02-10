R10 A la découverte de la campagne Grillonnaise Grillon Vaucluse
R10 A la découverte de la campagne Grillonnaise Grillon Vaucluse vendredi 1 août 2025.
84600 Grillon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur
Randonnée de niveau facile de 10 km, que l’on peut raccourcir à seulement 4,5 km si besoin.
Au départ du lac de Grillon, parcours roue à aube d’un moulin, château, église et montagne comme autant de régals visuels pour cette balade à géométrie variable.
https://www.dromeprovencale.fr/grignan-valreas/ +33 4 90 35 04 71
English : R10 A la découverte de la campagne Grillonnaise
Easy 10 km hike, which can be shortened to just 4.5 km if necessary.
Departing from Lake Grillon, a waterwheel tour of a mill, castle, church and mountain provides visual treats for this walk with variable geometry.
Deutsch : R10 A la découverte de la campagne Grillonnaise
Leichte 10 km lange Wanderung, die bei Bedarf auf nur 4,5 km verkürzt werden kann.
Vom Lake Grillon aus bietet eine Wasserradtour durch eine Mühle, ein Schloss, eine Kirche und einen Berg visuelle Leckerbissen für diesen Spaziergang mit variabler Geometrie.
Italiano :
Una facile passeggiata di 10 km, che all’occorrenza può essere accorciata a soli 4,5 km.
Partendo dal Lac de Grillon, il percorso si snoda tra la ruota a pale di un mulino, un castello, una chiesa e una montagna, tutte attrazioni visive di questa passeggiata a geometria variabile.
Español : R10 A la découverte de la campagne Grillonnaise
Un paseo fácil de 10 km, que puede acortarse a sólo 4,5 km si es necesario.
Partiendo del lago de Grillon, el itinerario pasa por la rueda de un molino, un castillo, una iglesia y una montaña, que hacen las delicias visuales de este paseo de geometría variable.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-10 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme