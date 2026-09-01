Informations pratiques

Bélus

Bal de rentrée

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Bal animé par Élite musette .

Sur place buvettes, pâtisseries, et bourriche.

Bal animé par Élite musette .

Sur place buvettes, pâtisseries, et bourriche. .

Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 57 22

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English : Bal de rentrée

Dance party hosted by Élite Musette.

Refreshments, pastries, and a basket of goodies will be available on site.

L’événement Bal de rentrée Bélus a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans