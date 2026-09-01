Bal de rentrée Bélus
dimanche 13 septembre 2026 · Bélus
Informations pratiques
Bélus
Bal de rentrée
Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Bal animé par Élite musette .
Sur place buvettes, pâtisseries, et bourriche.
Bal animé par Élite musette .
Sur place buvettes, pâtisseries, et bourriche. .
Salle polyvalente Maurice Dufau Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 30 57 22
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English : Bal de rentrée
Dance party hosted by Élite Musette.
Refreshments, pastries, and a basket of goodies will be available on site.
L’événement Bal de rentrée Bélus a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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