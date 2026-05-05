Bal des enfants Conservatoire Charles Munch Paris

Une expérience pédagogique sous forme de bal des enfants par les élèves de la classes de Sophie MARTIN.

Un Bal des enfants au Conservatoire Charles Munch, par Sophie MARTIN

Le vendredi 22 mai 2026

de 18h30 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T18:30:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00

Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti 75011 Paris

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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