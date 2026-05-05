Bal des enfants Conservatoire Charles Munch Paris
Bal des enfants Conservatoire Charles Munch Paris vendredi 22 mai 2026.
Une expérience pédagogique sous forme de bal des enfants par les élèves de la classes de Sophie MARTIN.
Un Bal des enfants au Conservatoire Charles Munch, par Sophie MARTIN
Le vendredi 22 mai 2026
de 18h30 à 19h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T21:30:00+02:00
fin : 2026-05-22T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T18:30:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00
Conservatoire Charles Munch 7 rue Duranti 75011 Paris
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
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