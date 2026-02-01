Bal des enfants Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

Bal des enfants

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Bal des enfants des écoles publiques et de l’école Don Bosco.

.

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel@ecole-donbosco.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Public school and Don Bosco school children’s ball.

L’événement Bal des enfants Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène