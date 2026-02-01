Bal des enfants Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont
Bal des enfants Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont vendredi 24 avril 2026.
Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
2026-04-24
Bal des enfants des écoles publiques et de l’école Don Bosco.
Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apel@ecole-donbosco.fr
English :
Public school and Don Bosco school children’s ball.
L’événement Bal des enfants Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène