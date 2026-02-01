Concours 3D de tir à l’arc Maison de la chasse Saint-Just-Malmont

Concours 3D de tir à l’arc

Maison de la chasse Bruchère Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Concours de tir à l’arc en catégorie 3D proposé par l’association Entr’arc.

.

Maison de la chasse Bruchère Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3D archery competition organized by the Entr’arc association.

L’événement Concours 3D de tir à l’arc Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène