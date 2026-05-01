Les rues du Part’Âge le mercredi s’anime Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Les rues du Part’Âge le mercredi s’anime

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17 2026-07-01

Un mercredi matin sur deux, le Part’Âge anime la rue et en fait un véritable lieu de rencontres !

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Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr

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English :

Every other Wednesday morning, Part’Âge brings the street to life and makes it a real meeting place!

L’événement Les rues du Part’Âge le mercredi s’anime Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Loire Semène