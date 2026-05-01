Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence technique de marche et respiration Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont

Conférence technique de marche et respiration Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont mardi 2 juin 2026.

Lieu : Espace de vie sociale Le Part'Âge

Adresse : 21 rue du Centre

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Just-Malmont

Conférence technique de marche et respiration

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-02 16:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Conférence dédiée aux séniors pour découvrir les techniques simples de marche et de respiration favorisant bien-être, équilibre et vitalité.
  .

Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36  lepartage@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference dedicated to seniors to discover simple walking and breathing techniques that promote well-being, balance and vitality.

L’événement Conférence technique de marche et respiration Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Loire Semène

À voir aussi à Saint-Just-Malmont (Haute-Loire)