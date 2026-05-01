Conférence technique de marche et respiration Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont
Conférence technique de marche et respiration Espace de vie sociale Le Part’Âge Saint-Just-Malmont mardi 2 juin 2026.
Saint-Just-Malmont
Conférence technique de marche et respiration
Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-02 16:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Conférence dédiée aux séniors pour découvrir les techniques simples de marche et de respiration favorisant bien-être, équilibre et vitalité.
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Espace de vie sociale Le Part’Âge 21 rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36 lepartage@loire-semene.fr
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English :
Conference dedicated to seniors to discover simple walking and breathing techniques that promote well-being, balance and vitality.
L’événement Conférence technique de marche et respiration Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Loire Semène
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