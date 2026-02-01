Matinée casse-croûte École Aux Quatre Vents Saint-Just-Malmont

Matinée casse-croûte

École Aux Quatre Vents 8 rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire

2026-05-30

2026-05-30

2026-05-30

Matinée casse-croûte proposé par l’APE de Malmont à l’école des Quatre Vents.

École Aux Quatre Vents 8 rue Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apemalmont@gmail.com

English :

Morning snack offered by the APE de Malmont at the École des Quatre Vents.

