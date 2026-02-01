Concours de pétanque semi-nocturne

Plateforme de pétanque du complexe sportif Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Concours de pétanque semi-nocturne annuel organisé par la Jeune Garde Féminine.

Plateforme de pétanque du complexe sportif Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jgfgym_stjust@yahoo.fr

English :

Annual semi-nocturnal pétanque competition organized by the Jeune Garde Féminine.

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Loire Semène