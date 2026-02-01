Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Just-Malmont
Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Just-Malmont vendredi 29 mai 2026.
Concours de pétanque semi-nocturne
Plateforme de pétanque du complexe sportif Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
2026-05-29
Concours de pétanque semi-nocturne annuel organisé par la Jeune Garde Féminine.
Plateforme de pétanque du complexe sportif Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jgfgym_stjust@yahoo.fr
English :
Annual semi-nocturnal pétanque competition organized by the Jeune Garde Féminine.
