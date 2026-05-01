Rassemblement de véhicules anciens École de Malmont Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Rassemblement de véhicules anciens

École de Malmont Place Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 13:30:00

Date(s) :

2026-05-30

L’APE de Malmont, avec la participation des Anciennes Calandres vous propose son 2ème rassemblement de voitures anciennes à l’école de Malmont.

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École de Malmont Place Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 93 37 77

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English :

The APE de Malmont, with the participation of Anciennes Calandres, presents its 2nd classic car rally at the Malmont school.

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Loire Semène