Rassemblement de véhicules anciens École de Malmont Saint-Just-Malmont
Rassemblement de véhicules anciens École de Malmont Saint-Just-Malmont samedi 30 mai 2026.
Saint-Just-Malmont
Rassemblement de véhicules anciens
École de Malmont Place Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 13:30:00
Date(s) :
2026-05-30
L’APE de Malmont, avec la participation des Anciennes Calandres vous propose son 2ème rassemblement de voitures anciennes à l’école de Malmont.
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École de Malmont Place Chanoine Paulin Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 93 37 77
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English :
The APE de Malmont, with the participation of Anciennes Calandres, presents its 2nd classic car rally at the Malmont school.
L’événement Rassemblement de véhicules anciens Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Loire Semène
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