Nettoyage de printemps Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont
Nettoyage de printemps Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont samedi 23 mai 2026.
Saint-Just-Malmont
Nettoyage de printemps
Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Municipalité et le Conseil Municipal Jeune, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale Le Part’Âge et le SICTOM Velay-Pilat organisent une opération nettoyage de printemps .
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Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13
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English :
The Municipality and the Municipal Youth Council, in partnership with the Espace de Vie Sociale Le Part’Âge and SICTOM Velay-Pilat, are organizing a spring clean operation.
L’événement Nettoyage de printemps Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène
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