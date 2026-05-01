Nettoyage de printemps Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Nettoyage de printemps

Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Municipalité et le Conseil Municipal Jeune, en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale Le Part’Âge et le SICTOM Velay-Pilat organisent une opération nettoyage de printemps .

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Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13

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English :

The Municipality and the Municipal Youth Council, in partnership with the Espace de Vie Sociale Le Part’Âge and SICTOM Velay-Pilat, are organizing a spring clean operation.

L’événement Nettoyage de printemps Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène