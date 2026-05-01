Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs Boulodrome Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs

Boulodrome 1 rue pasteur Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

La Société Intercommunale d’Aviculture de l’Ondaine (S.I.A.O.) organise une Présentation d’Aviculture avec bourse aux oeufs.

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Boulodrome 1 rue pasteur Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aviculturesiao@gmail.com

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English :

The Société Intercommunale d’Aviculture de l’Ondaine (S.I.A.O.) is organizing a Poultry Show and Egg Exchange.

L’événement Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène