Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs Boulodrome Saint-Just-Malmont
Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs Boulodrome Saint-Just-Malmont samedi 16 mai 2026.
Saint-Just-Malmont
Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs
Boulodrome 1 rue pasteur Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
La Société Intercommunale d’Aviculture de l’Ondaine (S.I.A.O.) organise une Présentation d’Aviculture avec bourse aux oeufs.
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Boulodrome 1 rue pasteur Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aviculturesiao@gmail.com
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English :
The Société Intercommunale d’Aviculture de l’Ondaine (S.I.A.O.) is organizing a Poultry Show and Egg Exchange.
L’événement Présentation d’aviculture et bourse aux oeufs Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Loire Semène
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