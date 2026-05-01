Soirée spéciale Festival de Cannes Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Soirée spéciale Festival de Cannes Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont mardi 12 mai 2026.
Saint-Just-Malmont
Soirée spéciale Festival de Cannes
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Le ciné Ruban fait son Festival de Cannes !
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The ciné Ruban makes its Cannes Festival!
L’événement Soirée spéciale Festival de Cannes Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Loire Semène
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