Soirée spéciale Festival de Cannes Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont

Soirée spéciale Festival de Cannes

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Le ciné Ruban fait son Festival de Cannes !

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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The ciné Ruban makes its Cannes Festival!

L’événement Soirée spéciale Festival de Cannes Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Loire Semène