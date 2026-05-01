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Soirée spéciale Festival de Cannes Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Soirée spéciale Festival de Cannes Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont mardi 12 mai 2026.

Lieu : Espace culturel Le Cercle

Adresse : 9 place des victimes de la déportation et du travail

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 6 6 6

Saint-Just-Malmont

Soirée spéciale Festival de Cannes

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12

Date(s) :
2026-05-12

Le ciné Ruban fait son Festival de Cannes !
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The ciné Ruban makes its Cannes Festival!

L’événement Soirée spéciale Festival de Cannes Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Loire Semène

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