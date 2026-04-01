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Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Espace culturel Le Cercle

Adresse : 9 place des victimes de la déportation et du travail

Ville : 43240 Saint-Just-Malmont

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 13 - 16 ans

Saint-Just-Malmont

Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

– 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Le Ciné Ruban vous propose désormais des événements diffusés soit en direct, soit en différé.
Pour cette première diffusion, il s’agit du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Ciné Ruban now offers you events broadcast either live or recorded.
This first broadcast features the ballet Giselle by London’s The Royal Ballet.

L’événement Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Loire Semène

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