Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont vendredi 24 avril 2026.
Saint-Just-Malmont
Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
– 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le Ciné Ruban vous propose désormais des événements diffusés soit en direct, soit en différé.
Pour cette première diffusion, il s’agit du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres.
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Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Ciné Ruban now offers you events broadcast either live or recorded.
This first broadcast features the ballet Giselle by London’s The Royal Ballet.
L’événement Diffusion du ballet Giselle de The Royal Ballet de Londres Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Loire Semène
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