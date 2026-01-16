Exposition Accordons les genres Médiathèque Au fil des Mots Saint-Just-Malmont

Exposition Accordons les genres

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : Dimanche 2026-05-04

fin : 2026-06-27

Avec cette exposition, nous espérons vous donner quelques outils pour mieux Accorder les genres .

Médiathèque Au fil des Mots 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 61 11 mediathequestjust@loire-semene.fr

English :

With this exhibition, we hope to give you a few tools to help you Tune the genres .

