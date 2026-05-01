Bal des J.A. de Saugues place du Breuil Saugues

Saugues

Bal des J.A. de Saugues

place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 23:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Bal des Jeunes Agriculteurs de Saugues.

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place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com

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English :

Saugues Young Farmers’ Ball.

L’événement Bal des J.A. de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-05-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier