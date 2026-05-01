Bal des J.A. de Saugues place du Breuil Saugues
Bal des J.A. de Saugues place du Breuil Saugues dimanche 17 mai 2026.
Saugues
Bal des J.A. de Saugues
place du Breuil Ancien gymnase Saugues Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 23:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Bal des Jeunes Agriculteurs de Saugues.
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place du Breuil Ancien gymnase Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jeunesagriculteurs43@gmail.com
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English :
Saugues Young Farmers’ Ball.
L’événement Bal des J.A. de Saugues Saugues a été mis à jour le 2026-05-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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