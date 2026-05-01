Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Le Bourg Saugues
Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Le Bourg Saugues vendredi 15 mai 2026.
Saugues
Groupe Klez de 12 musique festive au marché !
Le Bourg Au marché Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Groupe Klez de 12, musique festive au marché !
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Le Bourg Au marché Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
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English :
Klez de 12, festive music at the market!
L’événement Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Saugues a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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