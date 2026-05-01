Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Le Bourg Saugues

Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Le Bourg Saugues vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Au marché

Ville : 43170 Saugues

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saugues

Groupe Klez de 12 musique festive au marché !

Le Bourg Au marché Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 11:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Groupe Klez de 12, musique festive au marché !
  .

Le Bourg Au marché Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30  accueil@saugues.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Klez de 12, festive music at the market!

L’événement Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Saugues a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Saugues (Haute-Loire)