Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Le Bourg Saugues

Saugues

Groupe Klez de 12 musique festive au marché !

Le Bourg Au marché Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 11:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Groupe Klez de 12, musique festive au marché !

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Le Bourg Au marché Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr

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English :

Klez de 12, festive music at the market!

L’événement Groupe Klez de 12 musique festive au marché ! Saugues a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté de communes des rives Haut-Allier