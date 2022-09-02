Bal des petits monstres Fort-Mahon-Plage
vendredi 30 octobre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Bal des petits monstres
Rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 16:30:00
fin : 2026-10-30 18:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Venez fêter Halloween à la salle Polyvalente !
Déguisement recommandé Petit goûter offert sur place Présence d’un adulte obligatoire
5€/enfant
Venez fêter Halloween à la salle Polyvalente !
Déguisement recommandé Petit goûter offert sur place Présence d’un adulte obligatoire
5€/enfant .
Rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Come and celebrate Halloween at the Salle Polyvalente!
Disguise recommended Snacks available on site Adult supervision required
5 per child
L’événement Bal des petits monstres Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-02 par OT DE FORT MAHON
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