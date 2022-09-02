Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Bal des petits monstres

Rue des écoles Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 16:30:00

fin : 2026-10-30 18:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Venez fêter Halloween à la salle Polyvalente !

Déguisement recommandé Petit goûter offert sur place Présence d’un adulte obligatoire

5€/enfant

Venez fêter Halloween à la salle Polyvalente !

Déguisement recommandé Petit goûter offert sur place Présence d’un adulte obligatoire

5€/enfant .

Rue des écoles Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Come and celebrate Halloween at the Salle Polyvalente!

Disguise recommended Snacks available on site Adult supervision required

5 per child

L’événement Bal des petits monstres Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-02 par OT DE FORT MAHON