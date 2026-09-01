Informations pratiques

Fort-Mahon-Plage

Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journée du patrimoine

Au Casino à 10h vidéo conférence sur la vie de la commune en deux parties zoom sur la commune

et l’évolution du tourisme depuis la création de Fort Mahon Plage (cartes postales)

Gratuit Accès libre avec Patrimoine Mémoire Côte Picarde

Prévoir pièce identité

Journée du patrimoine

Au Casino à 10h vidéo conférence sur la vie de la commune en deux parties zoom sur la commune

et l’évolution du tourisme depuis la création de Fort Mahon Plage (cartes postales)

Gratuit Accès libre avec Patrimoine Mémoire Côte Picarde

Prévoir pièce identité .

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 13 11 01 92

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English :

Heritage Day:

At the Casino at 10am video conference on the life of the commune in two parts: zoom on the commune

and the evolution of tourism since the creation of Fort Mahon Plage (postcards)

Free admission with Patrimoine Mémoire Côte Picarde

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L’événement Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-06-08 par OT DE FORT MAHON