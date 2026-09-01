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AGENDA · Fort-Mahon-Plage

Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage

samedi 19 septembre 2026 · Fort-Mahon-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
555 avenue de la plage
Ville
80120 Fort-Mahon-Plage
Département
Somme
Tarif

Fort-Mahon-Plage

Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journée du patrimoine
Au Casino à 10h vidéo conférence sur la vie de la commune en deux parties zoom sur la commune
et l’évolution du tourisme depuis la création de Fort Mahon Plage (cartes postales)

Gratuit Accès libre avec Patrimoine Mémoire Côte Picarde
Prévoir pièce identité
Journée du patrimoine
Au Casino à 10h vidéo conférence sur la vie de la commune en deux parties zoom sur la commune
et l’évolution du tourisme depuis la création de Fort Mahon Plage (cartes postales)

Gratuit Accès libre avec Patrimoine Mémoire Côte Picarde
Prévoir pièce identité   .

555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 13 11 01 92 

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English :

Heritage Day:
At the Casino at 10am video conference on the life of the commune in two parts: zoom on the commune
and the evolution of tourism since the creation of Fort Mahon Plage (postcards)

Free admission with Patrimoine Mémoire Côte Picarde
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L’événement Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-06-08 par OT DE FORT MAHON

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