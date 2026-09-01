Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Fort-Mahon-Plage
Informations pratiques
Fort-Mahon-Plage
Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine
555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journée du patrimoine
Au Casino à 10h vidéo conférence sur la vie de la commune en deux parties zoom sur la commune
et l’évolution du tourisme depuis la création de Fort Mahon Plage (cartes postales)
Gratuit Accès libre avec Patrimoine Mémoire Côte Picarde
Prévoir pièce identité
Journée du patrimoine
Au Casino à 10h vidéo conférence sur la vie de la commune en deux parties zoom sur la commune
et l’évolution du tourisme depuis la création de Fort Mahon Plage (cartes postales)
Gratuit Accès libre avec Patrimoine Mémoire Côte Picarde
Prévoir pièce identité .
555 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 6 13 11 01 92
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English :
Heritage Day:
At the Casino at 10am video conference on the life of the commune in two parts: zoom on the commune
and the evolution of tourism since the creation of Fort Mahon Plage (postcards)
Free admission with Patrimoine Mémoire Côte Picarde
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L’événement Vidéo conférence à l’occasion des journées du patrimoine Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2023-06-08 par OT DE FORT MAHON
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