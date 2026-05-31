Démonstration des chiens sauveteurs Fort-Mahon-Plage
Démonstration des chiens sauveteurs Fort-Mahon-Plage dimanche 20 septembre 2026.
Fort-Mahon-Plage
Démonstration des chiens sauveteurs
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Démonstration, animation et partage autour des chiens sauveteurs sur la plage fort-mahonnaise avec l’association Les Géants de la Côte
Ouvert à tous
Pas de réservation
Rendez-vous sur la plage de Fort-Mahon
En journée
Démonstration, animation et partage autour des chiens sauveteurs sur la plage fort-mahonnaise avec l’association Les Géants de la Côte
Ouvert à tous
Pas de réservation
Rendez-vous sur la plage de Fort-Mahon
En journée .
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00
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English :
Demonstration, entertainment and sharing of lifeguard dogs on the Fort-Mahonnais beach with the association Les Géants de la Côte
Open to all
No reservation required
Meet on Fort-Mahon beach
During the day
L’événement Démonstration des chiens sauveteurs Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE FORT MAHON
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