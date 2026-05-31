Fort-Mahon-Plage

Démonstration des chiens sauveteurs

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Démonstration, animation et partage autour des chiens sauveteurs sur la plage fort-mahonnaise avec l’association Les Géants de la Côte

Ouvert à tous

Pas de réservation

Rendez-vous sur la plage de Fort-Mahon

En journée

Démonstration, animation et partage autour des chiens sauveteurs sur la plage fort-mahonnaise avec l’association Les Géants de la Côte

Ouvert à tous

Pas de réservation

Rendez-vous sur la plage de Fort-Mahon

En journée .

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Demonstration, entertainment and sharing of lifeguard dogs on the Fort-Mahonnais beach with the association Les Géants de la Côte

Open to all

No reservation required

Meet on Fort-Mahon beach

During the day

L’événement Démonstration des chiens sauveteurs Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-31 par OT DE FORT MAHON