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Soirée concert Joan Evans et ses musiciens tribute Johnny Hallyday Fort-Mahon-Plage

Soirée concert Joan Evans et ses musiciens tribute Johnny Hallyday Fort-Mahon-Plage samedi 29 août 2026.

Ville : 80120 Fort-Mahon-Plage

Département : Somme

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Fort-Mahon-Plage

Soirée concert Joan Evans et ses musiciens tribute Johnny Hallyday

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Cet été, venez passer une agréable soirée en famille ou entre amis, en terrasse ou en flânant tout simplement aux abords de l’esplanade de la mer au son du tribute de Johnny Hallyday

Quartier plage
ouvert à tous
Cet été, venez passer une agréable soirée en famille ou entre amis, en terrasse ou en flânant tout simplement aux abords de l’esplanade de la mer au son du tribute de Johnny Hallyday

Quartier plage
ouvert à tous   .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 

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English :

This summer, spend a pleasant evening with family and friends, on a terrace or simply strolling along the esplanade de la mer to the sound of the Johnny Hallyday tribute

Beach district
open to all

L’événement Soirée concert Joan Evans et ses musiciens tribute Johnny Hallyday Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON

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