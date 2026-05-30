Fort-Mahon-Plage

Soirée concert Joan Evans et ses musiciens tribute Johnny Hallyday

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cet été, venez passer une agréable soirée en famille ou entre amis, en terrasse ou en flânant tout simplement aux abords de l’esplanade de la mer au son du tribute de Johnny Hallyday

Quartier plage

ouvert à tous

Cet été, venez passer une agréable soirée en famille ou entre amis, en terrasse ou en flânant tout simplement aux abords de l’esplanade de la mer au son du tribute de Johnny Hallyday

Quartier plage

ouvert à tous .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

This summer, spend a pleasant evening with family and friends, on a terrace or simply strolling along the esplanade de la mer to the sound of the Johnny Hallyday tribute

Beach district

open to all

L’événement Soirée concert Joan Evans et ses musiciens tribute Johnny Hallyday Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE FORT MAHON