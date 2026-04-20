Bal des Pompiers Cusset
Bal des Pompiers Cusset lundi 13 juillet 2026.
Cusset
Bal des Pompiers
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Le 13 juillet, c’est à Cusset qu’il faut être ! Une grande première qui s’annonce d’ores et déjà incontournable ! Pour son tout premier bal des pompiers, la Ville de Cusset et les pompiers de la caserne de Vichy vous promettent une soirée inédite.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
On July 13, Cusset is the place to be! A grand premiere that?s already shaping up to be a must-see! For its very first firemen?s ball, the town of Cusset and the firemen from the Vichy fire station promise you a unique evening.
L’événement Bal des Pompiers Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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