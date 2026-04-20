Concert • Aloïs Bonjean Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset
Concert • Aloïs Bonjean Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset mardi 14 juillet 2026.
Cusset
Concert • Aloïs Bonjean
Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
De la guitare classique au blues, du rock au métal, en passant par le jazz manouche et les musiques improvisées, Aloïs Bonjean traverse les styles qui ont jalonné son parcours.
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Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
From classical guitar to blues, rock to metal, gypsy jazz and improvised music, Aloïs Bonjean traverses the styles that have marked his career.
L’événement Concert • Aloïs Bonjean Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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