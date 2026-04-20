Concert • Aloïs Bonjean Rue des Fossés de la Tour prisonnière Cusset

Cusset

Concert • Aloïs Bonjean

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

De la guitare classique au blues, du rock au métal, en passant par le jazz manouche et les musiques improvisées, Aloïs Bonjean traverse les styles qui ont jalonné son parcours.

.

Rue des Fossés de la Tour prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From classical guitar to blues, rock to metal, gypsy jazz and improvised music, Aloïs Bonjean traverses the styles that have marked his career.

L’événement Concert • Aloïs Bonjean Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations