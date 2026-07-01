Bal des pompiers de Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy
lundi 13 juillet 2026 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Bal des pompiers de Limogne-en-Quercy
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Les pompiers de Limogne organisent une soirée conviviale avec apéritif, tapas et grillades au feu de bois, dans le cadre champêtre du stade.
Concours de pétanque en doublette à partir de 14h.
Les pompiers de Limogne organisent une soirée conviviale avec apéritif, tapas et grillades au feu de bois, dans le cadre champêtre du stade.
Concours de pétanque en doublette à partir de 14h.
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 73 08
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English :
The Limogne Fire Department is hosting a friendly evening with drinks, tapas, and wood-fired grilled food in the stadium’s rustic setting.
Pétanque doubles tournament starting at 2:00 p.m.
L’événement Bal des pompiers de Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cahors Vallée du Lot
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