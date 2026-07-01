Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Bal des pompiers de Limogne-en-Quercy

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les pompiers de Limogne organisent une soirée conviviale avec apéritif, tapas et grillades au feu de bois, dans le cadre champêtre du stade.

Concours de pétanque en doublette à partir de 14h.

Les pompiers de Limogne organisent une soirée conviviale avec apéritif, tapas et grillades au feu de bois, dans le cadre champêtre du stade.

Concours de pétanque en doublette à partir de 14h.

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 73 08

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English :

The Limogne Fire Department is hosting a friendly evening with drinks, tapas, and wood-fired grilled food in the stadium’s rustic setting.

Pétanque doubles tournament starting at 2:00 p.m.

L’événement Bal des pompiers de Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cahors Vallée du Lot