UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA TOULOUSE ATLANTA Toulouse

vendredi 3 juillet 2026 · TOULOUSE ATLANTA · Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
TOULOUSE ATLANTA
Adresse
24 Chemin de Gramont
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA

TOULOUSE ATLANTA 24 Chemin de Gramont Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Pour votre plus grand plaisir, le mythique Bal des Pompiers de Toulouse Atlanta est de retour !
Cette année, les pompiers mettent le paquet… Sur le thème années 2000, venez à la rencontre de Céline Dion. De l’autodérision, du style et beaucoup (beaucoup) de bonne humeur !

À partir de 17h, la soirée débute avec Dj Set. Le bal débute à 22h, avec l’incontournable show de strip-tease et les véritables sapeurs-pompiers.

Une palette d’animations et de nombreuses surprises vous attendent pour une année encore plus enflammée !   .

TOULOUSE ATLANTA 24 Chemin de Gramont Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 02 00  aspatlanta31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To your great delight, the legendary Toulouse Atlanta Firefighters’ Ball is back!

L’événement BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)