BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA TOULOUSE ATLANTA Toulouse
vendredi 3 juillet 2026 · TOULOUSE ATLANTA · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA
TOULOUSE ATLANTA 24 Chemin de Gramont Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 02:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Pour votre plus grand plaisir, le mythique Bal des Pompiers de Toulouse Atlanta est de retour !
Cette année, les pompiers mettent le paquet… Sur le thème années 2000, venez à la rencontre de Céline Dion. De l’autodérision, du style et beaucoup (beaucoup) de bonne humeur !
À partir de 17h, la soirée débute avec Dj Set. Le bal débute à 22h, avec l’incontournable show de strip-tease et les véritables sapeurs-pompiers.
Une palette d’animations et de nombreuses surprises vous attendent pour une année encore plus enflammée ! .
TOULOUSE ATLANTA 24 Chemin de Gramont Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 02 00 aspatlanta31@gmail.com
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English :
To your great delight, the legendary Toulouse Atlanta Firefighters’ Ball is back!
L’événement BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Mon Assurance Maladie et moi – animé par la CPAM (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse 30 juin 2026
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- Gérer l’impact des conditions météorologiques sur les opérations aériennes et les lancements spatiaux médiathèque José Cabanis Toulouse 30 juin 2026
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