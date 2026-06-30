BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA TOULOUSE ATLANTA Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA

TOULOUSE ATLANTA 24 Chemin de Gramont Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 02:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Pour votre plus grand plaisir, le mythique Bal des Pompiers de Toulouse Atlanta est de retour !

Cette année, les pompiers mettent le paquet… Sur le thème années 2000, venez à la rencontre de Céline Dion. De l’autodérision, du style et beaucoup (beaucoup) de bonne humeur !

À partir de 17h, la soirée débute avec Dj Set. Le bal débute à 22h, avec l’incontournable show de strip-tease et les véritables sapeurs-pompiers.

Une palette d’animations et de nombreuses surprises vous attendent pour une année encore plus enflammée ! .

TOULOUSE ATLANTA 24 Chemin de Gramont Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 02 00 aspatlanta31@gmail.com

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English :

To your great delight, the legendary Toulouse Atlanta Firefighters’ Ball is back!

L’événement BAL DES POMPIERS DE TOULOUSE ATLANTA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE