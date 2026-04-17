Bal des pompiers Rue du Pont-Mareuc Josselin
Bal des pompiers Rue du Pont-Mareuc Josselin samedi 22 août 2026.
Josselin
Bal des pompiers
Rue du Pont-Mareuc Centre d’incendie et de secours (CIS) Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:30:00
fin : 2026-08-22 23:50:00
Date(s) :
2026-08-22
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Josselin relance la tradition bal populaire des pompiers ! Dans un esprit guinguette convivial, le Centre de secours se transforme pour une soirée inoubliable rythmée par les platines d’un DJ qui vous fera danser toute la soirée. Sur place, buvette et petite restauration seront également au rendez-vous pour régaler les gourmands. Venez nombreux ! Dès 18h30. .
Rue du Pont-Mareuc Centre d’incendie et de secours (CIS) Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 26 69 57 97
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English :
L’événement Bal des pompiers Josselin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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