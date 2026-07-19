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AGENDA · Josselin

Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin

mercredi 12 août 2026 · Josselin

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Basilique Notre Dame du Roncier
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ

Basilique Notre Dame du Roncier Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

À l’origine du festival Mélopée, il y a eu le coup de cœur du quatuor Psophos pour Josselin, dont la grand-mère de Mathilde est originaire. Au fil des années le festival s’est étoffé. Il invite chaque année de nouveaux artistes. Cette année la soprano Sandrine Piau et le Brass Quartet se joignent au Quatuor Psophos pour des concerts inoubliables !
Assisez au concert découverte Les 7 dernières paroles du Christ. Prix libre et conscient. À 20h30.   .

Basilique Notre Dame du Roncier Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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