Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin
mercredi 12 août 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ
Basilique Notre Dame du Roncier Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
À l’origine du festival Mélopée, il y a eu le coup de cœur du quatuor Psophos pour Josselin, dont la grand-mère de Mathilde est originaire. Au fil des années le festival s’est étoffé. Il invite chaque année de nouveaux artistes. Cette année la soprano Sandrine Piau et le Brass Quartet se joignent au Quatuor Psophos pour des concerts inoubliables !
Assisez au concert découverte Les 7 dernières paroles du Christ. Prix libre et conscient. À 20h30. .
Basilique Notre Dame du Roncier Josselin 56120 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Brocante professionnelle Place Alain de Rohan Josselin 19 juillet 2026
- Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin Josselin 21 juillet 2026
- Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin 22 juillet 2026
- Festiv’été Compagnie Dounia XY Josselin 22 juillet 2026
- Concert avec Rose et Henri Bar La Rotonde Josselin 24 juillet 2026