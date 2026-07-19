Informations pratiques

Josselin

Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ

Basilique Notre Dame du Roncier Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

À l’origine du festival Mélopée, il y a eu le coup de cœur du quatuor Psophos pour Josselin, dont la grand-mère de Mathilde est originaire. Au fil des années le festival s’est étoffé. Il invite chaque année de nouveaux artistes. Cette année la soprano Sandrine Piau et le Brass Quartet se joignent au Quatuor Psophos pour des concerts inoubliables !

Assisez au concert découverte Les 7 dernières paroles du Christ. Prix libre et conscient. À 20h30. .

Basilique Notre Dame du Roncier Josselin 56120 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Mélopée Concert Découverte Les 7 dernières paroles du Christ Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande