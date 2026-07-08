Informations pratiques

Josselin

Concert de Rose et Henri chansons ibériques

Place de la Libération Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Rose et Henri est un duo musical professionnel qui propose un répertoire de compositions et de reprises hors du commun. C’est la rencontre de deux musiciens expérimentés Henri, guitariste provenant du milieu du rock, et Rose, chanteuse galicienne forte de longues années d’études musicales. Tous deux, très complices, délivrent à chacun de leurs concerts une ambiance chaleureuse et poétique. De douces et charmantes mélodies enrobées de rythmiques absolument envoûtantes .A 19h. .

Place de la Libération Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 80 18 09 78

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English :

L’événement Concert de Rose et Henri chansons ibériques Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande