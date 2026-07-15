Informations pratiques

Josselin

Balade nature Les insectes au Bois d’Amour

Parking de l’Aiguillon Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 20:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Parcourez avec Konan Le Breton, guide naturaliste, le sous-bois du Bois à la découverte du monde des insectes au Bois d’Amour. Gratuit, sans réservation. De 18h à 20h. .

Parking de l’Aiguillon Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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English :

L’événement Balade nature Les insectes au Bois d’Amour Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande