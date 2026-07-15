AGENDA · Josselin
Balade nature Les insectes au Bois d’Amour Josselin
jeudi 6 août 2026 · Josselin
Informations pratiques
Josselin
Balade nature Les insectes au Bois d’Amour
Parking de l’Aiguillon Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Parcourez avec Konan Le Breton, guide naturaliste, le sous-bois du Bois à la découverte du monde des insectes au Bois d’Amour. Gratuit, sans réservation. De 18h à 20h. .
Parking de l’Aiguillon Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade nature Les insectes au Bois d’Amour Josselin a été mis à jour le 2026-07-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Josselin (Morbihan)
- Brocante professionnelle Place Alain de Rohan Josselin 19 juillet 2026
- Exposition d’artistes et artisans d’art de Josselin Josselin 21 juillet 2026
- Josselin au fil des légendes Office de tourisme Josselin 22 juillet 2026
- Festiv’été Compagnie Dounia XY Josselin 22 juillet 2026
- Concert avec Rose et Henri Bar La Rotonde Josselin 24 juillet 2026