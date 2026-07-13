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AGENDA · Josselin

Brocante professionnelle Place Alain de Rohan Josselin

dimanche 19 juillet 2026 · Place Alain de Rohan · Josselin

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place Alain de Rohan
Adresse
Centre ville
Ville
56120 Josselin
Département
Morbihan
Tarif

Josselin

Brocante professionnelle

Place Alain de Rohan Centre ville Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Parcourez les stands des brocanteurs professionnels installés au cœur de Josselin et partez à la recherche de l’objet rare ou du coup de cœur inattendu. Entrée libre. À partir de 8 h.   .

Place Alain de Rohan Centre ville Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 14 21 07 07 

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English :

L’événement Brocante professionnelle Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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