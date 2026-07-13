Brocante professionnelle Place Alain de Rohan Josselin

Informations pratiques

Josselin

Brocante professionnelle

Place Alain de Rohan Centre ville Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Parcourez les stands des brocanteurs professionnels installés au cœur de Josselin et partez à la recherche de l’objet rare ou du coup de cœur inattendu. Entrée libre. À partir de 8 h. .

Place Alain de Rohan Centre ville Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 14 21 07 07

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English :

L’événement Brocante professionnelle Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande