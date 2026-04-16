Josselin

Marché médiéval nocturne

Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Un marché médiéval nocturne aura lieu de 19h à 22h, en préambule au festival. .

Josselin 56120 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Marché médiéval nocturne Josselin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande