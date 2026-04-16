Marché médiéval nocturne Josselin
Marché médiéval nocturne Josselin lundi 13 juillet 2026.
Josselin
Marché médiéval nocturne
Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Un marché médiéval nocturne aura lieu de 19h à 22h, en préambule au festival. .
Josselin 56120 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Marché médiéval nocturne Josselin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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