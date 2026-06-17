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Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin

Théâtre d’improvisation Théâtre de Verdure Josselin mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure

Adresse : Le Bois d'Amour

Ville : 56120 Josselin

Département : Morbihan

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Josselin

Théâtre d’improvisation

Théâtre de Verdure Le Bois d’Amour Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:30:00
fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :
2026-07-08

La compagnie Formica vous joue une pièce de théâtre 100% improvisée. À partir de mots et suggestions du public, les comédiens proposeront des moments plus étonnants les uns que les autres.
Rendez-vous au Théâtre de Verdure (repli au Cinéma Beaumanoir en cas de pluie) à 20h30 !   .

Théâtre de Verdure Le Bois d’Amour Josselin 56120 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Théâtre d’improvisation Josselin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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