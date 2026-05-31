JARDIN X NELLY SAUNIER, Château de Josselin, Josselin

JARDIN X NELLY SAUNIER 25 juin – 31 août Château de Josselin Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T10:00:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-31T10:00:00+02:00 – 2026-08-31T18:00:00+02:00

Le château de Josselin s’engage pour la création et présente JARDIN X NELLY SAUNIER

Installations de l’artiste-plumassière Nelly Saunier et exposition sur l’histoire des jardins du château de Josselin.

À partir de fragments retrouvés dans les archives, JARDIN X NELLY SAUNIER retrace la naissance des jardins du château de Josselin au début du XXe siècle et, pour en éclairer le contexte, propose un détour par la grande histoire des jardins. L’exposition invite également à découvrir ce que le parc est devenu, transformé par la main de l’homme et par les saisons. Enfin, elle rend hommage à ceux qui, par leur créativité et leurs soins quotidiens, ont contribué à l’obtention du label Jardin remarquable en 2025.

JARDIN X NELLY SAUNIER inaugure aussi un nouveau cycle dans la vie du château de Josselin. Autrefois, les grandes demeures constituaient d’importants commanditaires dans le domaine des arts et des arts décoratifs. Elles donnaient ainsi à voir le talent, l’ingéniosité et la maîtrise des artistes et artisans. Afin de renouer avec cet esprit, le château de Josselin invite aujourd’hui l’artiste Nelly Saunier, grande admiratrice de la nature et de ses prodiges, à présenter plusieurs de ses œuvres dans la chapelle de la Congrégation et dans les salles du château.

Exposition en deux parties :

– Chapelle de la Congrégation : entrée gratuite

– Domaine du Château de Josselin : entrée payante

Château de Josselin place de la congrégation Josselin Josselin 56120 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudejosselin.com/ »}]

Installations de l’artiste plumassière Nelly Saunier et exposition sur l’histoire des jardins du château de Josselin dans la chapelle de la Congrégation et au château de Josselin jardin patrimoine château plumasserie exposition visite

©Châteaudejosselin