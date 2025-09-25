Festival Se passer le mot Le Grand Tournoi Slam Salle l’Ecusson Josselin

Arth Maël Festival Se passer le mot Le Grand Tournoi Slam

Salle l’Ecusson Rue de l’écusson Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

C’est un rendez-vous incontournable du festival ! Tour à tour les slameuses et slameurs venant de tout l’hexagone prendront le micro pour délivrer leur texte au public et au jury qui devra désigner le vainqueur. Une soirée privilégiée pour découvrir toute la richesse de la scène slam française. Organisé avec l’association [O] Slam etc…

Gratuit. À 20h30. .

Salle l’Ecusson Rue de l’écusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

