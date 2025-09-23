Festival se passer le mot Soirée de lancement et Cercle des poètes disparus Rue de l’Ecusson Josselin

Arth Maël Festival Se passer le mot Soirée de lancement et Cercle des poètes disparus

Rue de l’Ecusson Centre culturel l’Ecusson Josselin Morbihan

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

2026-06-04

Une soirée qui s’inspire d’une scène du film Le Cercle des Poètes Disparus. On se retrouve dans un endroit gardé secret, et chacun déclame les textes de son choix, qui peuvent être personnels ou avoir été écrits par d’autres. Vous pouvez aussi tout simplement venir pour écouter. Le but est de partager de la poésie. Prenez une lampe de poche, une paire de grosses chaussettes, un plaid ou une couverture… et vos poèmes préférés ! RDV devant la salle l’Ecusson. Gratuit. De 20h30 à 22h.

Juste avant, une mise en bouche poétique, avec un pot dinatoire, est organisée en présence de slameurs et slameuses du territoire. Un avant-goût de la soirée et des jours à venir… De 19h à 20h30. .

Rue de l’Ecusson Centre culturel l’Ecusson Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 08 21

