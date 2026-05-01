C’est la Fête ! par Eveil à la Musique au Pays Rue de l’Écusson Josselin

Josselin

C’est la Fête ! par Eveil à la Musique au Pays

Rue de l’Écusson Centre culturel Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Eveil à la Musique au Pays a le plaisir de vous inviter à sa grande fête de fin d’année !

Après des mois de travail, les classes d’éveil musical, de pré-instrumental et les apprentis instrumentistes sont heureux de vous retrouver pour une soirée festive !

Au programme

– dès 17h, découvrez le spectacle des plus jeunes. Les classes d’éveil musical, de pré-instrumental et les apprentis instrumentistes se succéderont sur la scène de L’ Écusson à Josselin pour votre plus grand plaisir.

– à partir de 20h, les Ateliers prendront le relais pour faire vibrer le centre culturel dans une ambiance conviviale et entraînante. Musiques des Balkans, pop-rock, Bal Folk ou encore Chœur de Lou les univers musicaux se succéderont tout au long de la soirée pour le plaisir de toutes les oreilles.

Et parce qu’une fête ne serait pas complète sans quelques surprises, une tombola ainsi qu’un moment inédit vous attendent également au cours de la soirée !

Boissons et gâteaux seront proposés sur place afin de prolonger ce moment de partage autour d’un verre ou d’une douceur.

Alors, n’attendez plus notez la date dans vos agendas dès maintenant ! Entrée à prix libre et conscient. .

Rue de l’Écusson Centre culturel Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 68 36

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English :

L’événement C’est la Fête ! par Eveil à la Musique au Pays Josselin a été mis à jour le 2026-05-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande